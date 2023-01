El productor y mánager cartagenero, recordado por muchos televidentes por su paso como jurado en el programa ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, junto a Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez, reveló que durante los últimos meses ha sido víctima de llamadas extorsivas.

De acuerdo con su relato, quienes se comunican con él le exigen sumas de dinero a cambio de no publicar imágenes comprometedoras suyas, indicó en ‘Lo sé todo’.

“Han sido cosas difíciles, pasé por un problema en Medellín de una estafa y un cuento que… me tumbaron”, dijo el también presentador en el programa de chismes.

Según indicó, hay momentos en los que se siente agotado por cuenta de dichas extorsiones ya que asegura no tener nada de que temer.

“La gente no asimila cuando tú tratas de hacer un cambio y aprovecha estas llamadas extorsivas, que si tú no me das plata como me dabas antes tengo unas fotos tuyas que voy a sacar, tengo un video grabado…”, agregó en su afirmación el productor.

Pese a la cantidad de llamadas que dijo haber recibido, se mostró tranquilo por el tipo de contenido que podrían sacar a la luz, ya que siempre se ha mostrado como es y la gente lo conoce desde hace mucho.

“Me han tomado fotos, pero yo soy un libro abierto y la gente sabe lo que soy. Realmente extorsionarme es muy difícil”, afirmó al mismo medio.

Incluso, dio un ejemplo de lo que les ha dicho a los extorsionistas, a quienes los llegó a invitar para que se tomaran una foto junto a él.

“Cuando a ti te llaman y te dicen que tienen unos videos tuyos y unas fotos tuyas tienen que ser en pelota, o de pronto fumándote un tabaco o no sé, haciendo algo que la gente llama indebido, pero yo sigo las reglas […]. ‘Esas fotos son viejas, ven a mi casa y nos tomamos una foto nueva para sacarla en todos lados, a mí no me importa’”, concluyó Martínez.