Marina Granziera estaba terminando su informe sobre cómo llega la Selección Brasil a Barranquilla y para cerrar dijo: “Ya que me hicieron una pregunta, también complicada, ‘Aleja’, denos un resultado, un marcador para el partido del próximo jueves”.

Inmediatamente, Alejandra Giraldo le contestó: “No, Mary; no, no, no… no me comprometa de esa manera, porque, además, yo le tengo una contrapregunta: Andrés [Montoya] está diciendo allá, en Barranquilla, que no le quedó claro usted a quién le está yendo el jueves, ¿a Colombia o a Brasil? ¡Acláraselo, por favor!”.

“Me parece que fue clarísima la respuesta, pero si quiere que me pregunte mañana también, para ver si cambié de opinión”, señaló la periodista deportiva —que no es nuera de Javier Hernández Bonnet—, pero la presentadora principal de la emisión de la mañana no quedó convencida y, con risas, la ‘echó al agua’.

“Está bien, la evadió [la pregunta}. ¡La evadió, señoras y señores! Los televidentes fueron testigos de este momento”, expresó Giraldo, bromeando con su compañera, a la que después le envió un abrazo.

Esta no es la primera vez que a la esposa de Iván Bonnett la ponen a elegir entre la Selección Colombia y la de Brasil, pues suele pasarle con frecuencia ya que, como muchos saben, ella es brasileña, pero lleva años radicada en territorio colombiano.

De dónde es Marina Granziera

La periodista de Noticias Caracol y ‘Gol Caracol’ nació en Sao Paulo, Brasil, pero llegó a Colombia en el 2000, contó Marina, cuando dio detalles de cuándo conoció a su esposo.

La pareja, que espera su segundo hijo, se vio por primera vez en un comercial de Quipitos, donde la presentadora de Caracol lucía como Britney Spears en el video de la canción ‘Baby one more time’.

