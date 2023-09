La artista y su marido decidieron disfrutar su relación y no tener hijos, aunque no por una cuestión estética, sino porque no estaba entre sus prioridades.

No obstante, Catherine Siachoque, que ya pasó los 50 años, no descartó la posibilidad de que algún día se despierte su instinto maternal y por eso decidió congelar óvulos.

Lo cierto es que sin hijos, la actriz y Varoni, que bajó de peso y tuvo un cambio extremo (con ayuda de cirugías), han mantenido una de las relaciones más estables y duraderas de la farándula.

Esta es una foto de la pareja:

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, no tiene hijos con su esposo

La periodista está por cumplir 12 años con su marido, el empresario Alejandro Serrano, y la pareja ha decidido conformar su familia con perros, que son la adoración de la presentadora, que salió de Caracol directo hacia otro país.

Giraldo no ha revelado si en un futuro desea ser mamá o no, lo que sí ha dicho es que le da rabia que le pregunten “¿para cuándo los bebés?” pues nadie sabe lo que pasa en cada familia.

“Es una pregunta delicada porque nadie sabe la intimidad de la gente, usted me está preguntando eso sin saber si de pronto estoy batallando con una vaina dentro de mi casa, que no puedo quedar embarazada, o que estoy en un tratamiento, que tengo una condición de salud, hay que ser delicado con las cosas. Y si mi decisión de vida fue no tener hijos, nadie tiene porque mandarme a tener hijos. ¡Qué tal!“, dijo la comunicadora de Noticias Caracol, en una entrevista con Diva Rebeca, aliada de Pulzo.

A continuación, una foto de la familia de Alejandra Giraldo:

Ana Lucía Domínguez planea tener hijos con su esposo, Jorge Cárdenas

La actriz lleva 15 años de matrimonio, y se volverá a casar con Cárdenas, pero no ha tenido herederos con su esposo porque le dieron prioridad a su relación (tener viajes juntos y compartir) y a sus proyectos profesionales.

No obstante, la misma Ana Lucía Domínguez aseguró en una entrevista pasada que entre sus planes sí está tener un hijo, por lo menos, y que incluso lo pensaba tener cuando cumplieran dos años de casada.

La antioqueña indicó que a ella y a su marido les parece una experiencia increíble tener un bebé, por lo que la pareja podría ponerse en la tarea.

Alejandra Azcárate no quiere tener hijos

La también presentadora lleva más de 15 años de matrimonio con su esposo, el publicista Miguel Jaramillo, y desde antes de casarse sabía que no quería tener hijos.

La bogotana habló del tema en el pasado, y señaló que decidió no tener retoños porque no quería perder su libertad ni estar anclada a nadie.

Azcárate vive feliz con su marido y su mascota, con la que aparece en la siguiente imagen:

Por qué Margarita Muñoz no tiene hijos con Michel Brown

Los actores cumplieron más de 10 años casados sin herederos, porque tienen un ritmo de vida muy difícil, y viven entre viajes y proyectos laborales de cada uno.

No obstante, dijo el actor de ‘Pasión de gavilanes’, en un momento sí pensaron en tener bebés, aunque después cambiaron de idea.

La pareja no descarta la idea de tener un hijo, pero tampoco tiene afán de procrear.

Esta es una foto de los esposos: