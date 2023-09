El artista tuvo una fuerte depresión después de su divorcio y aseguró que encontró refugio en la religión, gracias a que fortaleció su relación con Dios.

(Vea también: “Yo llevé toda el agua sucia”: Sebastián Caicedo, sobre separación de Carmen Villalobos)

Sebastián Caicedo aseguró en ‘Bravíssimo’—programa donde estuvo con su novia, Juliana Diez— que ahora da su testimonio, para personas que pasaron por lo que él vivió también vean una salida.

No obstante, no a todos los seguidores les gusta escucharlo e incluso lo cuestionan, declaró.

“La gente también me dice: ‘Sebastián, entonces ahora que hablas tanto de Dios, por qué no salvaste tu matrimonio [con Carmen Villalobos]’, y yo decía: ‘Mira, precisamente por eso, porque no conocía a Dios, como lo conozco hoy en día”, declaró como se escucha en este video (desde el 1:34:00)