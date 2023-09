Sebastián Caicedo aseguró que cuando se supo que su relación de más de 10 años se acabó, la gente empezó a especular sobre las razones del final y comenzaron a involucrarlo con otras personas.

“Yo llevé el agua sucia. Si hubiera pasado algo de lo que me señalaban… se especuló de todo. Digamos la infidelidad, lo primero que la gente habla, pero si hubiera sido por eso, se hubiera dicho. […] Realmente yo no podía tomarme una foto con nadie y como no encontraban nada, alguien en Estados Unidos dijo que yo era gay, si fuera gay lo hubiera dicho hace muchísimo tiempo y no me hubiera casado” declaró.