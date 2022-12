‘Caro’ Cruz y Lincoln se divorciaron porque su amor “se transformó”, contó la famosa de Caracol TV, cuando anunció la noticia de la ruptura y aclaró si en esta hubo buenos y malos.

La conductora de televisión y el actor cumplían 14 años de relación en 2022 y algunos creen que Carolina predijo que iban a separarse, por una declaración que hizo meses antes.

Hoy, la expareja mantiene una buena comunicación, por sus hijos. Es más, se dice que en su primera Navidad sin ser pareja estuvieron en el mismo lugar y abrieron regalos juntos. Los dos viajaron para esa fecha a Estados Unidos; ella fue quien llevó a Matías y Salvador.

Esta ruptura sorprendió tanto como la segunda de este conteo, la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, quienes estaban entre las parejas más estables de la farándula colombiana.

Los actores no han dado mayores detalles sobre las causas de su divorcio, luego de más de una década de relación y cuatro matrimonios, pero ‘Sebas’ sí ha aclarado que no fue por infidelidad, como se ha llegado a rumorar.

Eso sí, después de su separación, a Carmen y Sebastián los han relacionado con nuevos amores, que no han sido confirmados. A Villalobos la han asociado con Horacio Pancheri, mientras que a Caicedo lo involucraron con Sara Montoya.

La protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ y su ex no tuvieron hijos, pero sí compartían su amor por los perros y tenían uno en conjunto, Capuccino.

Otra pareja que parecía muy estable era la de Shakira y Gerard Piqué, pero su cuento de hadas terminó con abogados incluidos y, al parecer, con ella teniéndole un “asco terrible”, pues casi no se ponen de acuerdo con quién se iba a quedar con la custodio de sus hijos, Milan y Sasha. Al final pactaron una serie de puntos que le permitían a la artista llevarse a sus hijos de Barcelona a Miami.

Se llegó a decir que la colombiana le habría puesto una condición al catalán para que ella pudiera vivir en paz, lejos de él, pero eso nunca fue confirmado por la expareja que alcanzó a estar junta por más de una década.

La separación de Shakira y Piqué habría sido por una infidelidad de él, con una joven llamada Clara Chía y que es varios años menor que el exfutbolista del Barcelona y que la misma ‘Shaki’.

No habían terminado de oficializar la ruptura y el exjugador ya disfrutaba abiertamente de las mieles del amor con Clara, mientras que a la cantante de ‘Monotonía’ no le confirmaron una relación; eso sí, a la artista la involucraron con algunos hombres, entre ellos su entrenador de surf, con quien ella negó tener un romance.

Asimismo, se comentó que la barranquillera podría volver con su exnovio Antonio de la Rúa, pero eso también resultó siendo un rumor que incluía la posibilidad de un reencuentro.

Y si de separaciones sorprendentes se trata, no se puede quedar fuera del conteo al matrimonio que conformaron los actores Nicolás Montero y Coraima Torres; su puesto es el cuarto.

La estrella de ‘Kassandra’ fue quien confirmó la noticia y dijo que habían quedado como amigos. “Nos divorciamos, pero eso no quiere decir que no tenga relación con él, que no lo siga adorando y que no tengamos una gran amistad”, afirmó ella en ‘La red’.