El artista antioqueño, protagonista de producciones como ‘El man es Germán’ y ‘Garzón vive’, quiso responder una de las inquietudes, que, al parecer, le consultan con insistencia sus seguidores en Instagram y que tiene que ver con su vida económica.

A Alarcón le preguntaron si era cierto que su esposa lo mantenía, y él aclaró que desde que se casó con ‘Chichila’ ambos llegaron al acuerdo de que la prioridad siempre será la familia, por lo que, en algunos momentos, lo ha mantenido.

Pero esta no sería la primera vez que los internautas especulan sobre el tipo de relación que llevan o llevaron algunas parejas de la farándula nacional, con respecto a lo monetario.

Otros hombres que han sido señalados de lo mismo son: Jorge Cárdenas, Lincoln Palomeque y Daniel Arenas.

Jorge Cárdenas les respondió a quienes dicen que Ana Lucía Domínguez lo mantiene

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas son una de las parejas más estables de la farándula colombiana. La pareja lleva 14 años casada, y hace poco anunciaron que muy pronto renovarán sus votos.

Sin embargo, hasta hace un tiempo en redes sociales se rumoraba que el actor y cantante estaba siendo mantenido por su esposa, ya que llevaba mucho tiempo sin figurar en la televisión ni en la música.

En una entrevista con Semana, le consultaron a Cárdenas qué tan verdaderas eran dichas especulaciones, y aclaró que eso era falso.

“Si ustedes estuvieran al lado mío, le digo a esa gente que escribe este tipo de estupideces, se daría cuenta que tenemos muchos emprendimientos andando [con su esposa Ana Lucía Domínguez], al mismo tiempo en México, en Colombia y en Estados Unidos”, explicó.

Asimismo, indicó que, para ese momento, tenía “seis o siete emprendimientos andando al tiempo” y que trabaja “todo el bendito día, pero para ellos [sus detractores] es más fácil decir que soy un mantenido por Ana Lucía que reconocer que yo tengo algún valor”, concluyó.

Carolina Cruz aclaró si llegó a mantener a Daniel Arenas y a Lincoln Palomeque

El actor bumangués y el cucuteño también fueron calificados de “mantenidos” en redes sociales cuando ambos tuvieron una relación con Carolina Cruz, rumores que la presentadora negó.

En una entrevista con Juan Diego Alvira, la también modelo habló de su vida personal y profesional, y aprovechó para aclarar que esos chismes sobre sus parejas eran falsos.

“Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca, que los mantengo a todos. No, no, no. Con Dani, no; obviamente cero, porque además fuimos novios, nunca vivimos juntos, entonces, cómo lo iba a mantener”, explicó.

“¿O sea, no fue tacaño, como decían?”, agregó Alvira y su colega lo que hizo fue destacar a su ex y la relación que tuvieron: “No, para nada; yo tengo los mejores recuerdos; fue un gran hombre, no tengo queja de nada”.

En cuanto a Palomeque, que en ese momento aún era su pareja, Cruz dijo que todo era producto de la imaginación de los demás.