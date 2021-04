green

Entre los primeros chismes que explicó la famosa de ‘Día a día’ estuvo uno sobre si Laura Acuña fue la culpable de su salida de Canal RCN.

Ya después, el presentador de Noticias Caracol pasó a preguntarle a la exreina del Valle del Cauca por sus parejas, empezando por el actor y ganador de ‘Protagonista de novela’ Daniel Arenas.

Fue ahí que la celebridad se refirió al imaginario que hay de que es quien mantiene a sus parejas, pero ella, en resumidas cuentas, lo negó.

“En esa época decían: ‘Carolina es la que prácticamente mantiene a Daniel’, ¿eso era verdad?”, le preguntó Juan Diego Alvira y la mujer respondió:

“¡Ay, no, mentiras! ¡Jamás! Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca… que los mantengo a todos [risas]. No, no, no… ¡Tampoooocooo! Con Dani, no; obviamente cero, porque además fuimos novios, nunca vivimos juntos, entonces, cómo lo iba a mantener”.

“¿O sea, no fue tacaño, como decían?”, agregó el presentador de Caracol y su colega lo que hizo fue destacar a su ex y la relación que tuvieron: “No, para nada; yo tengo los mejores recuerdos; fue un gran hombre, no tengo queja de nada”.

Enseguida, la famosa vallecaucana también pasó a aclarar la misma pregunta, pero para el caso específico del actor Lincoln Palomeque, su actual pareja y papá de sus dos hijos, Matías y Salvador.

“Y con Lincoln, pues menos [lo mantenía]. De Lincoln y yo decía: ‘Pero ¿cómo así?’. [Además,] El tema de Lincoln es distinto, somos una familia, hemos construido juntos. Creo que la gente se hace a sus novelas y a sus películas”, expresó.

Carolina Cruz habla de su exnovio Daniel Arenas

Aparte de aclarar el mencionado chisme, la presentadora de ‘Día a día’ también contó cómo es su relación actual con su expareja y aseveró que son muy buenos amigos y se valoran mucho.

Adicionalmente, destacó varias de las cualidades que tiene el actor y lo feliz que la hace que él sea un “churro talentoso” que está triunfando.

Los elogios de la conductora de televisión para el artista fueron tantos que también dijo que la mujer que se quede con él sería afortunada, pero al tiempo explicó por qué, aunque parece el tipo ideal, ella no siguió con él.

“Tuvimos una relación muy linda, él es un hombre maravilloso, un superhombre. O sea, la mujer que se lleve a Daniel se lleva a un gran hombre, porque es un pelado trabajador, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buena pareja, superfiel; es muy chévere. Lo que siento es que estábamos en tiempos diferentes; no hay personas que no sean para uno, sino que hay personas que llegan en el momento que no es o se encuentra uno en la vida en el momento que no es. Siento que eso nos pasó a Dani y a mí. Lo quiero, tengo los mejores recuerdos con él, porque fue un gran hombre conmigo”, comentó Carolina Cruz.

Este es un video de Instagram con parte de la entrevista que Juan Diego Alvira le hizo a la presentadora de Caracol; el relato sobre Daniel Arenas aparece desde el minuto 6:05.