En la charla hablaron de diversos temas sobre la vida de la famosa vallecaucana, que van desde su niñez en Cali y su paso por el Reinado Nacional, en el que quedó virreina, hasta sus novios, su actual pareja Lincoln Palomeque, su primogénito Matías, su tratamiento in vitro para tener a Salvador, su empresa y sus trabajos en televisión, entre otras cosas.

Pero en la conversación no solo hubo historias agradables, sino aclaraciones de algunos rumores alrededor de Carolina Cruz, uno de ellos el de sus supuestas peleas con Laura Acuña ya que, como Juan Diego Alvira afirmó cuando le hizo la pregunta, se decía que ellas tuvieron “una cantidad de líos” en Canal RCN y hasta se llegó a comentar que “esas niñas por poco y se mechonean”.

La hoy presentadora de ‘Día a día’ no solo negó que su excompañera haya tenido que ver en su retiro del programa ‘Muy buenos días’, y posteriormente del canal, sino que desmintió peleas entre ellas.

(Vea también: ¿Milena López se la pasaba peleando con Laura Acuña en ‘Muy buenos días’?)

Adicionalmente, la famosa nacida en Tuluá dio la razón por la que siente que los televidentes creen que había una enemistad entre ella y la presentadora santandereana, que ya tampoco está en RCN aunque se llegó a decir que sería parte de nuevo programa.

“Siempre se ha tejido como un tema de chismes y de un lleva y trae alrededor de eso. Laura [Acuña] y yo nunca tuvimos un problema; nunca tuvimos un inconveniente; jamás tuvimos un sí, jamás tuvimos un no; nunca una pelea, nunca un encontrón; ¡nada! Fuimos muy buenas compañeras de trabajo, lo que pasa es que no somos amigas”, aseguró Carolina Cruz.

Y continuó: “Hay personas con las que empiezas a trabajar y generas una amistad y hay otras que son compañeras de trabajo y ya. Entonces, creo que la gente al ver que nosotras no éramos amigas, como soy yo con Andrea [Serna] y con Yaneth [Waldman], empezó a pensar que lo que había era una rivalidad, un odio, una rabia, y entre nosotras jamás pasó nada. […] El televidente se hace unas películas y creo que eso también es la magia de la televisión, que la gente se encariña tanto con ciertos personajes que se monta como en una novela”.

En su aclaración sobre que Laura Acuña nada tuvo que ver con su retiro de dicho medio y del programa que presentaban juntas al lado de Jota Mario Valencia, la presentadora también señaló que su salida fue por decisión propia y ganas de tener nuevos retos.

“Yo no me fui de RCN por culpa de ella, como mucha gente lo dijo. Yo me fui de ‘Muy buenos días’ porque ya quería hacer otra cosa; yo me fui de RCN porque quería buscar otra cosa”, aseguró.