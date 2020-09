La famosa afirmó en el programa que recurrió a un tratamiento in vitro, pues su sueño era volver a ser mamá y, después de dar a luz a Matías, no había podido tener otro hijo con el actor Lincoln Palomeque (quien ya compartió un tierno video del bebé que esperan) hasta que encontró “una luz al final del camino”, como describió el proceso.

“Existen muchos tratamientos y procesos. Mati nació y vino de una manera natural a nuestras vidas; el segundo bebé que yo estaba esperando, y que lastimosamente perdí, también vino de manera natural; pero ya después se nos dificultó volver a quedar embarazada. Ahí empezamos a buscar ayuda de médicos, expertos y en lugares donde nos pudieran dar como una luz”, relató Carolina Cruz en el matutino de Caracol, y continuó:

“Luego vino todo este proceso, empezamos un proceso in vitro maravilloso. A mí me fue muy bien gracias a Dios; fue muy rápido. Y lo digo porque sé que hay mujeres que llevan muchos años o meses tratando de cumplir este sueño y pierden la fe en la mitad del camino. Entonces, quiero ser como esa luz y comunicarles a esas mujeres y a esas familias que existe una posibilidad”.

En su narración, la también exreina del Valle del Cauca, que ya exhibió su barriguita de embarazada, explicó que para someterse a ese tratamiento tuvo que luchar contra uno de sus miedos: las inyecciones, pues el proceso, que dijo que hizo “superjuiciosa”, incluía eso más pastillas.

“Yo que le tengo pánico a las inyecciones, terminé amándolas. Ha sido un proceso de verdad muy lindo y especial, lleno de Dios, de la Virgencita, del amor de nosotros aquí en casa”, contó la presentadora y, enseguida, dio detalles de cómo fue que se enteró que finalmente sí pudo volver a quedar embarazada:

“Cuando ya pasó todo el proceso, y me tocaba esperar 12 días a que me hicieran la prueba de embarazo, pues obviamente se me pasaron muy despacio. Yo decía: ‘Dios, que se pase rápido el tiempo’. Me hicieron la prueba y me llamaron al mediodía y cuando me dijeron que estaba embarazada, empezamos a llorar; fue muy emocionante, porque era algo que estábamos esperando hace mucho tiempo”.