Es más, hay quienes le dicen que ella es tan talentosa como actriz, que no necesita exhibir sus atributos. Su hermano Harry Geithner también ya le ha pedido que se tape, en otras atrevidas publicaciones.

“Eres muy hermosa, pero no subas esas fotografías tan mostronas”, “Aura, no entiendo porqué subes esas fotos. Sí es cierto que eres muy bella y tienes un lindo cuerpo, pero ¿tu trayectoria y prestigio dónde quedan? Esas fotos parecen de mujer prepago pobre, ¿si lees los comentarios de los hombres diciéndote cosas? ¿Eso en un perfil de semejante actriz, semejante profesional?”, y “no se entiende… Mujeres con tanto talento deban recurrir a esto para recibir ‘likes’. Por esto les pierden el respeto”, fueron algunas de las críticas.

Contrario a eso, hay quienes prefirieron elogiar a la artista y centrarse en las imágenes en las que ella luce sensual lencería con corazones; estas son solo unas de las decenas que ha compartido bajo ese modelo y que hasta le han significado propuestas de matrimonio.

Entre esos halagos aparecen unos del estilo de “hermosa” y “bellísima”, mientras hubo otros más atrevidos como “se nota que eres muy calientita”.

Sin embargo, uno de los comentarios que más predominó fue el de usuarios que aseguraron haber hecho ‘zoom’ para ver más en detalle las sexis instantáneas, y que acompañaron con emoticones babeando, de diablos y llamas.

Aquí el carrusel con las tentadoras fotos de Aura Cristina, que llevan más de 60 mil ‘me gusta’. Luego, aparecen algunos de los comentarios a favor y en contra de las tomas de la actriz.