Por lo menos eso se lee en los comentarios de un video que compartió RCN en su cuenta de Twitter, adicional a la promoción que ya hizo en medio de los comerciales que transmitió en televisión en la mañana de este martes.

“Esa novela no me aburre verla, me encanta, la veo una y otra vez”, “pero si ya la dieron y todo el mundo la vio, ¿quién es el gerente de programación?”, “siiii, Betty la mejor novela del mundo” y “pero hace poco se acabó la novela y ¿nuevamente la van a transmitir? ¿Tan desesperados están?”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios al ver el trino.