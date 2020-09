“Vuelve y juega…”, escribió la famosa sobre el video en el que se ve a su marido corriendo, con una pinta muy casera (se desconoce si era una pantaloneta y una camiseta o si así es su pijama), sin darse cuenta que estaba saliendo en el matutino que conduce su esposa.

Esta es la segunda vez que al amor de la celebridad le pasa esto en la pandemia, pues hace unas semanas también salió gateando.

Por eso, Carolina se ha tomado el asunto con gracia y tranquilidad, y sobre la reciente situación no solo la mostró, sino que explicó lo sucedido esta semana.

“Yo no me había dado cuenta y me puse a mirar y efectivamente sí [apareció]. Pero se le perdona, porque ahí él me estaba ayudando [con algunas cosas del programa] y tenía que irse corriendo para su reunión. Entonces, el pobre cogió el pique y ni pensó que ahí estaba ponchado”.