La artista manifestó en la entrevista que siempre se ha mantenido “muy al margen de las decisiones” de sus hijas Rafaella y Angie. Es más, aseguró que en su casa “nunca hubo tabús” alrededor de los temas sexuales.

“Siempre les dije a mis hijas: ‘Serán bienvenidas a la casa con un hombre o una mujer. Ustedes son mis hijas’”, comentó la intérprete de ‘Adicta al dolor’, en medio de sus declaraciones sobre el bebé de Angie, quien en días pasados también había comentado lo que pensaba su mamá de su orientación sexual y por qué no había conocido al pequeño.

“Con respecto a mi ‘nieto’ [hizo señal de comillas como dando a entender que no lo siente de esa forma] no me he manifestado públicamente al respecto; creo que es la primera vez que lo hago. […] Creo que uno como papá cumple una misión en la vida de educar y de tratar de dar lo mejor de uno. Hay un momento en la vida en que uno debe apartar el corazón y debe dejarlos escribir su propia historia. […] Pero hay cosas con las que uno de papá dice: ‘Hasta aquí puedo llegar, de aquí para allá no me puedo meter’. Yo la verdad no he conocido al niño; respeto mucho su camino como mamá, espero que aprenda muchas cosas, que lo viva de la mejor forma, que el niño le dé toda esa sabiduría que uno adquiere cuando es mamá”, añadió la famosa.