green

En medio de la dinámica de la plataforma, a la joven le preguntaron qué pensaba de lo que dijo Marbelle en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, pues allí nombró a su nieto haciendo señal de comillas, como dando a entender que no lo siente de esa forma.

“A diferencia de mi mamá, yo no me quiero referir al tema”, empezó diciendo la joven, quien hace algunos días había manifestado que la artista siempre ha respetado su orientación sexual y que aún no conoce al pequeño.

Angie, que ha compartido románticas fotografías junto a su novia, también comentó que, pese a lo mencionado por la ‘Reina de la tecnocarrilera’ en la entrevista, su sentimiento como hija sigue intacto.

“El amor que siento hacia ella es muy grande, así no considere a mi hijo como su nieto“, concluyó la hija adoptiva de la artista en la grabación.

Este es el video que publicó la joven en sus historias de Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 145 mil seguidores: