View this post on Instagram

Este viaje sin destino, sin regreso! Lo viviremos mientras dure, amarnos con libertad, sin condiciones, con el corazón palpitando a mil, muchos dirán que no vale la pena pero nadie comprende lo que veo en tus ojos, lo que me dicen tus besos, lo que me transmite tú piel, esas sensaciones que creía muertas, hemos pasado por momentos difíciles y aún así seguimos luchando por hacer más bonito esto que tenemos, un día quise que fueras mía sin importar lo que deseabas y fue desastroso, me equivoque, nos equivocamos pero de eso se trata, no? Hoy andamos de la mano, saltando charcos, jugando a no pisar las líneas del suelo, sacando al perritu al parqué, jugando parqués, viendo vídeos hasta quedarnos dormidas, despertando juntas y no te imaginas lo que nos falta por vivir! 🍋🌶