El mito que vincula a Escobar se acrecentó hace algunos años cuando ‘Se dice de mí’ aseguró que ese narcotraficante fue el que ordenó asesinar a ‘Nano’ Fiallo y a su escolta ‘Tato’, señalados de haber sido los autores intelectual y material del homicidio de Orozco.

El programa no señaló que la razón del mandato del jefe del cartel de Medellín fuera para vengar al artista de ‘Solo para ti’, pero lo mencionó en un capítulo dedicado al cantante y algunos lo han asociado, al punto que hoy en Internet se encuentran desde publicaciones en YouTube hasta artículos de portales como Rincón Vallenato que afirman: “CuandoPablo Escobar vengó la muerte de Rafael Orozco”, usando como fuente lo dicho en ‘Se dice de mí’.

A ‘Nano’, que dicen estaba involucrado con un cartel de narcos de la costa, lo acusan de ordenarle a su escolta que matara a Orozco por estar saliendo con la que sería su novia, María Angélica Navarro (también exesposa del senador Armando Benedetti), añadió dicho espacio televisivo.

Sin embargo, circulan otros supuestos motivos por los que asesinaron al famoso y que, incluso, su viuda, Clara Cabello, entuteló por considerar que enlodaban el nombre de su esposo, contó en el mencionado capítulo.

Una de esas versiones se puede leer en una vieja publicación de Semana, en la que la revista entrevistó a un testigo de esa y otras muertes orquestadas por narcotraficantes, entre ellos Pablo Escobar.

Ese testigo le dijo al medio que la muerte del intérprete no fue por un lío de faldas, sino que supuestamente el cantante “Rafael Orozco llevaba cuatro años trabajando con el cartel de la costa”. “Era uno de los mejores lavadores de dólares. […] Cada vez que salía del país, especialmente a Estados Unidos, se llevaba su colección de acordeones. Eran 12 en total. Allá los desarmaba y los rellenaba de dólares que luego entraba al país sin ningún misterio, pues era un ídolo y nadie lo molestaba”, agregó.

Todo iba bien hasta que presuntamente, según el testigo, el artista pidió “que le aumentaran su participación en el negocio”, del 15 % al 25 %“por cada embarque”. Eso habría incomodado a la gente del cartel, que luego se molestó más porque en un viaje “tres de los 12 acordeones, que venían con 12 millones de dólares, se perdieron”; “Orozco se comprometió a recuperar la plata, pero nunca cumplió. […] Él se torció y se quedó con el billete”, explicó la fuente de Semana, aunque eso nunca fue comprobado, así como tampoco lo que añadió sobre el homicidio.

“Una vez fuimos a su casa y le dijimos: ‘Arregle esa vaina rápido porque la gente está muy molesta y ya le pusieron precio a su cabeza. Están ofreciendo 130 millones de pesos para que lo maten’. Orozco dijo: ‘Con la fama que tengo, esos manes no se meten conmigo porque saben que yo les armo un escándalo y les acabo el negocio’. [Luego] se ordenó el asesinato y se escogió a un sicario llamado el ‘Mono’ del Veccio. […] Antes de matarlo se dio la orden de darle una última oportunidad para que devolviera la plata. Cuando Orozco salió de su casa para atender la visita que llegaba, él se molestó y nos echó. Cuando nos dimos la vuelta para subirnos al carro en que habíamos ido, se bajó el ‘Mono’ y le metió nueve pepazos”, puntualizó el testigo.

Esa información de que no fue un crimen pasional coincidió con una que entregó El Tiempo, para la fecha del hecho. El diario publicó parte de la declaración que María Angélica Navarro dio cuando las autoridades la llamaron a rendir declaración. “Admitió el romance con Rafael Orozco y dijo, además, que en varias ocasiones salió a almorzar y a bailar con José Reynaldo ‘Nano’ Fiallo, siempre acompañada de amigos. Sobre los móviles del asesinato manifestó no saber nada, pero señaló que consideraba que no podría ser de tipo pasional”, se lee en el artículo.

Cabe mencionar que el padre de la joven también fue investigado por la muerte del famoso, se lee en el impreso y se puede escuchar en el video de ‘Se dice de mí’ que circula en YouTube titulado con el mito de que Pablo Escobar “vengó” la muerte del intérprete.

Aquí la grabación, lo que dijo el programa sobre que el narco mandó a matar a los dos señalados del crimen de Orozco se puede escuchar desde el minuto 14:06.