La famosa aseguró que siente que sus fanáticos no solo reconocen su experiencia, sino que le ha dado resultado la promesa que les hizo de “subir contenido sensual, erótico, bonito, siempre muy cuidado” todos los miércoles, pues la reacción de ellos ha sido hasta de pedirle que se casen.

“La experiencia no se improvisa, yo tengo muchos años en esto. Me gusta mucho, me enamoro de las cámaras, sé cómo hacerlo, ¡cómo atraparte! Y, bueno, creo que lo he logrado, porque he recibido muchas propuestas de matrimonio [risas]. No saben lo que es, es muy bonito. ¡Ay!, no sabes la cantidad de fans, de personas que me escriben, son tan lindos, tan amorosos”, aseguró en el programa de Canal 1.

Luego, continuó explicando que ese y todos los mensajes, incluso los subidos de tono, los agradece y los responde, pues ni esos comentarios “calientes” la asustan.

“Tampoco soy irrespetuosa, la persona que me escribe lo agradezco. Les agradezco el apoyo, que siguen mis proyectos. Les gusta mi trabajo y lo agradezco”, explicó en el espacio de entretenimiento, como se pudo escuchar en la señal en vivo de este miércoles.

Lo de las propuestas matrimoniales, además, se puede escuchar en un corte de la entrevista que ‘Lo sé todo’ subió a su Instagram.