Su mamá le cortaba el cabello y se lo dejaba corto . “Por eso ahora siempre lo mantengo largo”, dijo, y aseguró que no cambiará de ‘look’.

Le gustan más los planes de casa. Aunque quienes no la conocen creen que ama salir, lo cierto es que prefiere su hogar .

Se considera una “abuelita” . “¡Me da ansiedad dormirme tarde, si veo que son las 12 me da estrés 😂, aunque a veces toca! 🧛‍♀️”, explicó.

Creía que no era llorona, pero lo cierto es que llora por nada. No obstante, esto no suele mostrarlo delante de la gente, es “muy raro” cuando le pasa.