El deportista —que en el último mes del 2020 se popularizó en búsquedas con el ‘Canelo’ vs. Smith (aquí un ABC sobre lo que necesita saber para entender y disfrutar del boxeo)— ha tenido sonados romances, entre ellos con la mencionada modelo venezolana, cuya relación no duró ni seis meses.

Sin embargo, la pareja sí alcanzó a hacer declaraciones de amor públicas, incluidas varias en Instagram, donde hasta decían amarse.

Los rumores de su relación comenzaron en 2017, poco después de que ella se separara del cantante Marc Anthony.

Algunos empezaron a notar cruces de mensajes en Instagram entre la modelo y el boxeador, pero ellos no confirmaron su idilio sino hasta junio de dicho año, en un evento en Estados Unidos, para anunciar una pelea de él, y al que llegaron juntos, se tomaron de la mano y dieron besos, sin importar que había cámaras de medios.

Varios de esos momentos lo registró ‘Al rojo vivo’ en un video de YouTube, que se puede ver a continuación e incluyó declaraciones de los dos famosos. ‘Canelo’ Álvarez dijo al programa que “lo que se ve no se pregunta”, para confirmar su entonces noviazgo, mientras que Shannon de Lima manifestó estar muy feliz en esa relación, porque, entre otras cosas, el boxeador era “dulce” y “amoroso”.

Pero ese idilio se acabó antes de que terminara el 2017 y, en noviembre de ese año, la venezolana se refirió a sus amores con ‘Despierta América’, aunque de ‘Canelo’ no habló tanto como de su ex Marc Anthony.

Del boxeador alcanzó a reconocer que su noviazgo sí fue un “rapidito”, porque, en sus palabras: “A veces tú no conoces a la gente y no funciona”.

No obstante, también expresó que, para ella, ‘Canelo’ es una “muy buena persona” a la que le tiene “mucho cariño”.

Aquí un par de fotos de Shannon de Lima y el boxeador cuando eran novios:

En la misma entrevista con ‘Despierta América’, la modelo negó que se haya divorciado del cantante por el sonado beso que él se dio con su exesposa Jennifer López, en los Latin Grammy de 2016.

Adicionalmente, recordó que su relación fue de tres años de novios y dos años como esposos, y que se conocieron gracias a un amigo en común que los presentó en Las Vegas, en los Latin Grammy de 2011.

Ya después también desmintió que ella y Marc Anthony hayan firmado un acuerdo de confidencialidad de no hablar el uno del otro tras su separación, que él le pasara una pensión o que se la llevaran mal, pues hasta explicó que él “fue muy importante” en su vida, son “muy amigos” y el hijo de ella considera al artista como su otro padre.

“A veces las cosas no funcionan, pero le tengo mucho aprecio. Somos amigos. […Antes del beso con ‘JLo’] ya teníamos más o menos un mes separados. No funcionaron las cosas. Nos llevábamos muy bien y de repente las cosas no estaban funcionando como queríamos”, fue parte de la declaración de la famosa en el programa, como se puede escuchar en el siguiente video con su entrevista completa, donde destacó tener buenas relaciones con su ex.