View this post on Instagram

Feliz cumpleaños mi amor hermoso!!!! Eres demasiado para mi ❤️ Que Dios te siga bendiciendo cada paso que das… Eres un ser especial y con el corazón más bello que conozco! Te amo demasiado! Ya son 12 añitos 😍 Gracias por enseñarme lo que es tener un corazón puro, que sólo da amor! A celebrar la vida 🌹