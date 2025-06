El reconocido actor colombiano Andrés Parra, famoso por trabajar en la serie ‘El patrón del mal’, sorprendió recientemente al compartir aspectos muy íntimos de su vida que van más allá del éxito profesional. Con una sinceridad desarmante, el artista habló sobre su situación económica, su perspectiva sobre el amor y las enseñanzas que le han dejado sus relaciones pasadas.

(Vea también: “No extraño a mis hijos”: Andrés Parra hace reveladoras declaraciones sobre la paternidad)

Parra confesó que, aunque ha trabajado durante años en el mundo del entretenimiento y tiene una carrera consolidada, no posee vivienda propia. “No tengo casa propia, voy a tener pronto, pero todavía no. Tuve, pero ya no tengo”, comentó con tranquilidad en ‘Claro Oscuro’ un pódcast de El Espectador, haciendo referencia a una propiedad que compartía con su expareja y que decidió ceder completamente en el proceso de separación.

Lee También

“No fue una decisión de un juez, fue una decisión mía. En un acto de amor, yo entregué la casa”, explicó, resaltando que la separación no fue conflictiva y que su intención fue actuar desde el cariño y el respeto. Esta decisión, que podría resultar sorprendente para muchos, refleja la madurez emocional con la que el actor afronta los momentos difíciles.

Respecto a su pensión, también habló sin filtros: “Yo cotizo para pensión, aunque sea poquito. Soy un man confiado”, dijo, dejando claro que no vive obsesionado con la acumulación de bienes materiales y que su enfoque de vida es más espiritual que económico. Esa confianza, según sus propias palabras, viene de saber que siempre ha podido salir adelante, incluso en los momentos más inciertos.

Andrés Parra habla de las relaciones de pareja

Pero más allá de lo material, Parra se detuvo en un tema que le apasiona profundamente: las relaciones humanas, en especial las de pareja. En su reflexión, el actor aseguró que la mayoría de las personas entra a una relación con heridas del pasado sin haberlas sanado, y que muchas veces se busca en el otro una especie de salvación o redención personal.

“La mayoría de parejas son un fracaso porque no se dan cuenta de que son dos personas heridas haciéndose responsables del otro. Salir de ahí es duro”, expresó. Para Parra, uno de los errores más comunes es que usamos a la pareja para superar traumas de la infancia, esperando que el otro tenga la misión de completarnos, sin antes haber hecho un trabajo personal profundo.

“Si uno logra crear un equipo de trabajo sin echar culpas, yo creo que la pareja tiene algo muy bonito”, señaló, subrayando que una relación exitosa no se basa en culpar o exigir, sino en acompañar y construir juntos desde la consciencia y el respeto mutuo.

Parra, conocido por su intensidad actoral y por interpretar personajes complejos, parece tener también una visión muy profunda y crítica sobre la vida emocional. Su testimonio resuena con muchas personas que han enfrentado rupturas y que intentan comprender mejor las dinámicas del amor y del desapego.

Sus palabras no solo muestran a un hombre que ha evolucionado a través de la experiencia, sino también a un ser humano dispuesto a compartir sus aprendizajes para inspirar a otros. Andrés Parra demuestra que el verdadero crecimiento no siempre viene del éxito económico o del reconocimiento de su trabajo actoral, sino de la capacidad de reconocer nuestros errores, tomar decisiones con amor y reflexionar con humildad sobre la vida.

Con esta confesión, Parra vuelve a ganarse la admiración del público, no por un personaje en pantalla, sino por su autenticidad y su valentía para mostrarse tal como es.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.