Jessica Cediel, reconocida presentadora y modelo colombiana, preocupó a sus seguidores al aparecer en redes sociales con la boca visiblemente inflamada y una herida cerca del labio inferior derecho. A través de una serie de historias en Instagram, explicó que todo fue producto de un accidente doméstico protagonizado por su gato, quien, sin querer, la lastimó mientras jugaban.

Con su característico buen humor, Cediel compartió cada detalle del incidente y el proceso médico que tuvo que seguir para evitar complicaciones. “Fue culpa mía”, aclaró desde el principio, dejando claro que no responsabiliza a su mascota por lo ocurrido. No obstante, reconoció que el susto fue grande, especialmente por la hinchazón que le dificultaba incluso hablar con normalidad.

En una de las historias, visiblemente inflamada y con dificultad para expresarse, la bogotana relató: “Oiga mi gente linda, me dicen que si me toca revisar… Les digo que sí. Hablé con el doctor para saber cómo sigo, y miren esto, está inflamado aquí afuera y aquí adentro. Miren cómo está esto”, dijo mientras señalaba su boca.

Jessica, fiel a su estilo espontáneo, no perdió el sentido del humor pese a la incomodidad y el dolor. En otra publicación, se grabó desde la clínica con un mensaje que sacó risas entre sus seguidores: “Mi gente, con la cara en el cu.. y con sueño… me tocó venir a urgencias. Esto se inflamó, parece un huevo. Noche larga. Deséenme suerte, mis bebés”.

A pesar de la manera ligera en que abordó la situación, la presentadora dejó claro que la herida debía tratarse con cuidado. Contó que en el centro médico le hicieron una limpieza profunda de la zona afectada y que, debido al tipo de bacteria que suelen tener los gatos en las uñas, le aplicaron la vacuna contra el tétano y le recetaron antibióticos durante siete días.

“No sé cómo mi gatico me lastimó tan duro… el hecho es que me lavaron la herida, me pusieron la vacuna del tétano y tengo que tomar antibióticos por siete días porque los arañazos de gato son infecciosos. Tienen una bacteria muy fuerte en las uñas y hay que prevenir”, explicó Cediel, agradeciendo a su equipo médico y a los seguidores que le enviaron mensajes de apoyo.