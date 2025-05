La presentadora de 43 años suele compartir varios temas personales con sus seguidores. Un claro ejemplo fue una reciente dinámica que hizo en sus redes, donde algunas personas aprovecharon para preguntarle sobre su vida privada.

Uno de los interrogantes fue sobre el tiempo que llevaba sin tener intimidad, a lo que ella no dudó en responder sin ningún tipo de rodeos. Según comentó, lleva más de seis años sin mantener relaciones íntimas.

“No tengo relaciones desde hace mucho. No veo un… [apretó su puño] en persona desde hace mucho. O sea, desde el 2019 estoy así sin nada de fua fua”, indicó en un video.

Acá, las palabras de Jessica Cediel sobre el tema:

¿Cuál fue la última relación de Jessica Cedial?

Por el tiempo que indicó la presentadora, algunos usuarios hicieron cuentas y rápidamente comentaron que coincide con su más reciente relación sentimental, la cual fue con el atleta estadounidense Mack Roesch.

Aunque en su momento llegó a estar comprometida, las cosas dieron un giro y puso fin a su relación en 2020.

De hecho, y pese a que fue muy reservada con lo sucedido en ese noviazgo, días después de acabarlo salió a explicar los motivos por los cuales se dejaron.

“Cualquier día, esta persona se levantó y de la nada me envió un mensaje terminándome. Me terminó y le dije ‘sí, estoy de acuerdo, no vamos para ningún lado’ y ahí se quedó el tema. Este personaje desaparece y no contesta absolutamente una sola palabra más”, mencionó una vez en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: “Después de que borro las fotos que tenía de los dos en mi Instagram, este personaje vuelve y aparece para reclamarme por qué había borrado las fotos de él de mi Instagram. Borro las fotos porque es mi cuenta”.

Acá, lo dicho por Jessica Cediel en esa oportunidad:

Desde ese momento, Cediel ha declarado en múltiples ocasiones que está enfocada en su carrera, su salud y su bienestar emocional, manteniéndose soltera. Aunque ha compartido en redes sociales indirectas sobre posibles romances en 2023 y 2024, nunca ha confirmado una nueva relación.

La presentadora colombiana y Mack Roesch se conocieron mientras ella hizo parte del programa ‘Exatlón Estados Unidos’, en el cual el deportista competía. Su romance, que comenzó durante la grabación del ‘reality’, evolucionó rápidamente.

En diciembre de 2019, apenas tres meses después de iniciar su noviazgo, Roesch sorprendió a Cediel con una propuesta de matrimonio en vísperas de Año Nuevo, entregándole un costoso anillo de compromiso frente a su familia.

Acá, un video que muestra cómo fue la propuesta (segundo 28):

La noticia, compartida en redes sociales, provocó revuelo y acumuló millones de reproducciones. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas terminó en una ruptura polémica a principios de 2020.

El mayor punto de conflicto fue el anillo de compromiso, el cual costó cerca de 27.000 dólares, según Roesch. Él exigió públicamente que Cediel lo devolviera, argumentando que en la cultura estadounidense un anillo de compromiso no es un regalo, sino un símbolo de un compromiso que, al romperse, debe retornarse.

Cediel, por su parte, afirmó que tenía intenciones de devolverlo, pero la pandemia de COVID-19 y sus problemas de salud, derivados de complicaciones con biopolímeros, le impidieron viajar a Estados Unidos para hacerlo.

Este desacuerdo escaló a una disputa pública, con Roesch acusando a Cediel de querer quedarse con la joya y sugiriendo que ella buscaba una visa estadounidense, una afirmación que Cediel desmintió, aclarando que ya tenía su estatus legal en EE. UU.

