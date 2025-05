Este miércoles 14 de mayo, Yina Calderón se convirtió en la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’ al recibir la menos cantidad de votos de los televidentes. Por tal motivo, fue invitada al programa ‘Mañana Express’, del Canal RCN, donde protagonizó un inesperado momento.

(Vea también: Así recibieron a Karina García en su casa luego de salir de ‘LCDLF’: fiesta y mariachis)

Todo ocurrió segundos después de que la saludaron, pues el presentador le dio la bienvenida y le preguntó cómo estaba, a lo que ella respondió con voz cortada.

“La verdad muy mal. Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí la noticia de que mi amiga ‘Epa Colombia’ está en la cárcel y… [rompió en llanto]. Yo no lo sabía, discúlpenme, yo nunca lloro”, dijo Yina Calderón, en medio del llanto.

Acá, el video del momento:

Aunque los presentadores quisieron darle un espacio para que respirara y se calmara, la empresaria de fajas optó por seguir hablando de lo que calificó como “injusto”.

“Parce, me acabo de enterar y… [no pudo seguir hablando]. Me parece injusto. Ni siquiera entiendo por qué está. Me contaron antes de venir a este programa y no entiendo. Discúlpenme”, indicó conmovida.

Luego, agregó: “No es justo. Hay criminales en la calle. Cómo la van a meter por algo que ella ya pagó. En las condiciones como está, con su empresa… ella no es mala. Es una buena persona, muchas veces la esperé a que fuera a gritar a la casa y no entendía por qué no iba si somos muy amigas. Creo que es la única amiga que tengo en el medio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mañana Express (@manana_expressoficial)

Calderón mencionó que buscaría la manera de ayudar a su amiga, teniendo en cuenta que, según explicó, “ya pagó” los daños que hizo a Transmilenio.

“Hago el llamado para que nos unamos y hagamos algo por ‘Epa Colombia’ porque no es justo. Sí, cometió un error, ella ya lo pagó, pagó una multa. No es justo que esté en las condiciones en las que está cuando hay gente peligrosa en la calle”, concluyó Yina Calderón —que enfrenta otro problema al salir de ‘La casa de los famosos’— sobre el tema.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ está en la cárcel?

Daneidy Barrera Rojas, nombre real de la creadora de contenido, fue arrestada el 27 de enero y condenada a cinco años y dos meses de prisión por actos vandálicos cometidos durante las protestas del Paro Nacional en noviembre de 2019 en Bogotá.

Según las autoridades, Barrera se grabó destruyendo con un martillo una estación de TransMilenio (la estación Molinos), causando daños a puertas de vidrio, dispositivos de lectura de tarjetas, equipos de recarga automática y la registradora de accesos.

Este video se viralizó en redes sociales, lo que sirvió como prueba clave en su proceso judicial. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena por los delitos de:

Perturbación en servicio público de transporte colectivo: por afectar el funcionamiento del sistema de transporte masivo, perjudicando a miles de usuarios.

Instigación a delinquir con fines terroristas: la Corte consideró que sus acciones y el video difundido incitaron a otros a cometer actos vandálicos similares, un cargo que ha generado controversia por su severidad.

Daño en bien ajeno agravado: por los daños materiales causados a la infraestructura pública.

Lee También

Además de la pena de prisión, se le impuso una multa equivalente a 493 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una prohibición de usar redes sociales para crear contenido no relacionado con su empresa de keratinas durante el tiempo de la condena.

La Corte también denegó el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que Barrera fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

‘Epa Colombia’ ha argumentado que la condena es injusta, especialmente por el cargo de “instigación con fines terroristas”, afirmando que no tenía intención de promover actos terroristas y que su caso ha sido manejado de manera desproporcionada.

¿Cómo fue la salida de Yina Calderón de ‘La casa de los famosos’?

Yina Calderón, una de las participantes más controversiales de ‘La casa de los famosos’, ha despertado revuelo luego de su salida del ‘reality’. Su paso por el programa estuvo marcado por controversias, enfrentamientos y una polarización notable entre los televidentes.

Calderón fue la que menos votos recibió y quedó en el último lugar con el 9.94 % de las votaciones. El que más apoyo recibió fue Altafulla, quien se impuso con el 33.95 %.

Así quedaron los resultados:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

* Pulzo.com se escribe con Z