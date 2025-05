Carlos Claro, quien durante años fue uno de los rostros más reconocidos del área de entretenimiento en Noticias RCN, rompió el silencio sobre su sorpresiva salida del canal, luego de más de ocho años de trabajo.

En una reciente entrevista con la periodista Natalia Henao en su cuenta de Instagram, el comunicador reveló detalles inéditos de lo que realmente ocurrió detrás de su despido, asegurando que, además de no ser ascendido como esperaba, el canal terminó usando sus ideas para luego apartarlo del equipo.

RCN Televisión es una de las cadenas más importantes de Colombia, con más de dos décadas al aire y una programación que ha logrado mantenerse en la memoria de los televidentes. Sin embargo, como en cualquier medio de comunicación, los cambios internos son constantes y, muchas veces, sorpresivos.

Uno de los casos que más llamó la atención en los últimos meses fue precisamente el de Claro, quien formó parte del informativo durante varios años, destaCándose por su carisma, profesionalismo y amplia conexión con el público.

Aunque en su momento el presentador tomó la noticia con madurez y se limitó a agradecer públicamente por la oportunidad de haber trabajado en el canal, ahora se animó a contar con más detalle lo que realmente sucedió.

Carlos Claro, expresentador de ‘La casa de los famosos’, arremete contra RCN

Según relató, todo comenzó en noviembre, cuando un camarógrafo se le acercó y, con evidente sorpresa, le comentó que había escuchado rumores sobre su despido. “Se me acerca un camarógrafo y me dice: ‘No lo puedo creer’. Yo le pregunto: ‘¿De qué hablas?’ y me responde: ‘Me contaron que te despidieron’. Me estaba enterando por él”, explicó.

Sorprendido por la información, Carlos decidió acudir directamente a su editora de sección para aclarar la situación. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue clara: “Me dijo que no creyera en chismes de pasillo, que no había pasado nada”. Dos meses después, sus temores se confirmaron: fue llamado a la oficina de uno de sus superiores, donde le informaron oficialmente su desvinculación del canal y le hicieron el pago correspondiente por sus años de servicio.

Más allá de la forma en la que se enteró de su despido, lo que más lo afectó fue lo que ocurrió semanas antes. Carlos había presentado una propuesta para crear una pareja de presentadores en la sección de entretenimiento, idea que fue escuchada pero no implementada con él.

“Lo digo con tristeza porque nunca pisé el set de RCN. Yo les propuse que hiciéramos una pareja de presentadores. A los 15 días contrataron a Sebastián y a Dominica. Presentaban un hombre y una mujer. Ese fue el golpe más duro antes de mi salida”, relató con decepción.

El expresentador confesó que, hasta ese momento, tenía la esperanza de recibir una llamada que le confirmara un ascenso, algo que había esperado durante mucho tiempo y que sentía que se había ganado con esfuerzo y compromiso. Sin embargo, esa oportunidad nunca llegó. En cambio, vivió un proceso confuso, marcado por rumores y una comunicación poco clara por parte del canal.

Las declaraciones de Carlos Claro no solo reflejan el impacto personal que tuvo su salida de RCN, sino que también ponen sobre la mesa una discusión sobre la forma en que algunas empresas manejan sus relaciones laborales, especialmente con talentos que han dedicado años a contribuir al crecimiento de sus proyectos.

Aunque hoy su etapa en RCN ha terminado, Carlos continúa con nuevos proyectos personales y profesionales, y su testimonio resuena entre quienes valoran la transparencia y el reconocimiento dentro del mundo laboral.

