‘La casa de los famosos 2‘ se ha convertido en uno de los programas más vistos del Canal RCN desde su estreno en 2024. Este popular ‘reality’ de convivencia ha logrado reunir a un grupo variado de celebridades bajo un mismo techo, quienes, entre alianzas, discusiones, juegos y estrategias, han mantenido entretenido al público colombiano.

Cada semana, los televidentes tienen la oportunidad de votar por sus participantes favoritos en forma positiva o negativa, lo que ha permitido que algunos concursantes se destaquen más que otros en esta competencia por 400 millones de pesos.

En la recta final del programa, las emociones están al límite y la tensión entre los participantes es cada vez más evidente. Una de las figuras que ha capturado la atención del público desde el inicio es Melissa Gate, quien ha sido tendencia constante en redes sociales por su personalidad directa, su fuerte carácter y sus polémicas intervenciones dentro de la casa.

Esto la ha llevado a convertirse en una de las más votadas por los fans, quienes la respaldan semana tras semana, aunque también ha recibido fuertes críticas por sus comentarios ácidos y su manera de enfrentar a sus compañeros.

Marcelo Cezán le responde a Melissa Gate en vivo en ‘La casa de los famosos’

Recientemente, Melissa Gate fue protagonista de un momento que rápidamente se volvió viral, luego de un tenso intercambio de palabras con el presentador Marcelo Cezán. Todo comenzó cuando la participante expresó su molestia con otro de los concursantes, Fernando, acusándolo de haber arruinado su estrategia dentro del juego. “Y a Fernando, por arruinar mi juego le doy un punto”, dijo Melissa con tono firme.

Ante esta declaración, Marcelo, quien modera las galas del programa, intervino preguntándole: “¿A qué juego te refieres, Melissa?”. Sin dudarlo, la famosa respondió de forma tajante: “Marcelo, no sé si tú te ves el 24/7”, haciendo alusión a la señal en vivo del programa que transmite las 24 horas del día lo que ocurre dentro de la casa. Marcelo no se quedó callado y aseguró que sí seguía la transmisión, aunque Melissa insistió en que hablaba de hechos del pasado que, según ella, no habían sido visibles para todos.

Las redes sociales explotaron con el comportamiento de Melissa Gate

El cruce de palabras causó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos internautas salieron en defensa de Melissa, asegurando que su respuesta fue contundente y que dejó sin palabras al presentador. “Qué peinada le pegó a Marcelo”, comentaron varios usuarios en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, destacando la manera en que Melissa enfrentó la situación.

Tremenda peinada la que le dio Melissa Gate a Marcelo Cezan jajaja ay mi Reina, si tu supieras cositas… 😉🔥👑🖤🖤💋 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/h5dYH7CAqI — Rafael Arias (@Rafarias97) May 14, 2025

Otros, sin embargo, consideraron que su actitud fue innecesaria y poco respetuosa y arrogante, y tomaron partido por Marcelo, quien mantuvo la compostura durante todo el intercambio.

Más allá del cruce, el episodio refleja el nivel de tensión que se vive en esta etapa final del ‘reality’. Con la competencia cada vez más reñida, los participantes están más sensibles a los comentarios de sus compañeros y también a las intervenciones externas, como las de los presentadores. En este escenario, cualquier palabra puede detonar una discusión y todo queda registrado frente a los ojos del público.

Melissa Gate, sin duda, ha logrado mantenerse como una de las figuras más comentadas de ‘La casa de los famosos 2′. Ya sea por sus estrategias, sus enfrentamientos o su autenticidad, ha sabido ganarse un lugar protagónico en el ‘reality’. Ahora, con pocos días para conocer al gran ganador, sus seguidores se mantienen firmes apoyándola, mientras otros esperan que la tensión baje y reine el respeto en esta última etapa del juego.

