La segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘ ha estado marcada por polémicas, rivalidades y tensiones entre sus participantes, pero en las últimas horas la situación ha escalado a un nivel que encendió las alarmas tanto dentro como fuera del programa.

Un audio filtrado del presentador Marcelo Cezán, publicado en la red social X (antes Twitter), causó un fuerte revuelo al revelar su preocupación por el nivel de acoso que estaría enfrentando Karina García, modelo e ‘influenciadora’ paisa.

En la grabación, Cezán expresa su inquietud por el rumbo que está tomando el ‘reality’ y advierte que la presión que recibe Karina, tanto al interior de la casa como desde el exterior a través de redes sociales, podría estar afectando seriamente su bienestar emocional.

En el audio filtrado, el presentador Marcelo Cezán expresó su preocupación por la situación que vive Karina García en ‘La casa de los famosos Colombia’ y anunció que tomará medidas dentro del programa para enfrentar el matoneo que, según él, se ha intensificado en las últimas semanas.

“Es muy fuerte lo que está pasando. De hecho, hoy en la reunión previa que tenemos antes del capítulo lo voy a plantear respetuosamente. Les voy a decir: ‘Miren, este es el sentir, esto es lo que hago porque me comunico con ustedes a través de esta conversación y me parece interesante’. Sí, la cosa está fuerte, hay que hacer algo, tomar medidas. Todos sienten y dicen ‘me puedo ganar esta vaina’, y estamos entrando a un territorio del ‘todo vale’ por esos 400 millones de pesos. Pero eso se ve en todos lados: en la política, en el deporte… el ‘todo vale’ para llegar a donde quiero llegar. Y eso es lo que más me preocupa. También me preocupa quién está en el programa, a quién está dirigido y cuál es el público específico del formato”.