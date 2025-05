En una reciente entrevista con la periodista Cristina Estupiñán, en su pódcast ‘Sinceramente Cris’, el presentador de Noticias Caracol Andrés Montoya habló abiertamente sobre una decisión que marcó su vida personal: practicarse la vasectomía.

En un tono íntimo y reflexivo, Montoya explicó las razones profundas que lo llevaron a tomar esta determinación, en un ejercicio consciente de responsabilidad y amor.

(Vea también: Alejandra Giraldo despidió emotivamente a compañero de Noticias Caracol: “Te extrañaré”)

Estupiñán, en medio de una conversación franca, le recordó al periodista que ya habían hablado en privado del tema. “Me dijiste que decidiste operarte para no tener más hijos”, mencionó, dándole paso a una reflexión que Montoya compartió con la serenidad y profundidad que lo caracteriza.

A Montoya es un rostro familiar para los colombianos que siguen las emisiones matutinas de Noticias Caracol, es también padre de un niño llamado Pedro, a quien define como su gran maestro de vida. “Pedro llegó a mi vida y, como lo he dicho en otras entrevistas, ha sido mi maestro. Él ha venido a mostrarme, a enseñarme y a poner muchas luces en mi camino”, afirmó con emoción.

Para el presentador, ser padre no es solo una experiencia biológica o económica, sino un compromiso profundo que va mucho más allá. “La paternidad no es solamente una responsabilidad económica. Es algo mucho más grande. Es tiempo, es orientación, es formación, es acompañar un proceso de vida. Es estar presente y disponible”, expresó. En ese sentido, explicó que tomó esa decisión a partir de un proceso personal de revisión y autoconocimiento.

“Esta decisión obedece a un ejercicio muy consciente, muy pausado conmigo mismo. Fue una reflexión inevitable que me permitió ver que ser papá no es simplemente traer a alguien al mundo, sino estar ahí para formar, cuidar, acompañar, amar”, explicó. Montoya aseguró que no quería asumir esa responsabilidad si no podía hacerlo con la coherencia y entrega total que, según él, ese rol requiere.