El periodista y presentador de Noticias Caracol Andrés Montoya es una de las caras más reconocidas en la actualidad de las mañanas del canal. La presentación de la emisión matutina del noticiero, junto a Alejandra Giraldo, le ha dado bastante reputación a nivel nacional.

Muchas en redes sociales se han preguntado por qué actualmente el periodista no ha presentado o mostrado alguna pareja y la respuesta la brindó él mismo, despejando dudas de muchas.

Y es que cabe recordar que un dato poco conocido de su vida personal es que tiene un hijo producto de su relación con su exesposa, Mariana Ramírez, que tendría 35 años y también es comunicadora social y periodista. Tiene una especialización y varios diplomados.

Se habrían conocido mientras estudiaban Comunicación Social y Periodismo en diferentes universidades. Al parecer ella lleva una vida alejada de las cámaras en Medellín, ciudad en donde también vive con el fruto de la relación, su hijo Pedro.

Precisamente por su hijo, Montoya señala que le queda poco tiempo para cultivar una relación.

“Estoy en un momento en donde no me interesa”, dijo a la Revista Vea cuando le preguntaron por su actual pareja. Además, dijo que su principal prioridad por el momento es su trabajo y su hijo.

Adicionalmente, debe cumplir con algunas invitaciones a viajes, lo cual también le quita tiempo. Sin embargo, aclaró que no descarta que pueda llegar la persona indicada en el momento menos esperado.

“Bueno, no está en el mapa, no estoy cerrado, obviamente a que si de pronto más adelante, se aparece una mujer que me da tres vueltas, pues bueno, pero a hoy no ha pasado“, concluyó para ese medio de comunicación.