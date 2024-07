Después del partido que disputó la Selección Colombia ante Brasil por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América, el intérprete de música popular compartió un video en sus redes en el que se apreció a las afueras del estadio junto a algunos de sus seguidores.

Lo que llamó la atención es que en las imágenes se vio cómo una mujer puso su mano sobre el canguro que portaba Luis Alfonso y llevó a cabo un movimiento sigiloso para tratar de sacar las pertenencias que allí portaba.

La indignación no tardó en redes sociales y diferentes usuarios rechazaron el cosquilleo que sufrió el cantante por la señora, que además portaba una camiseta de la Selección Colombia.

Después de lo sucedido, el artista de Popayán se pronunció en sus redes y explicó que, por fortuna, la mujer no pudo robarle nada.

“La señora sí me abrió el bolso. Gracias a Dios a mí me gusta estar más pelado y no me gusta cargar efectivo porque soy de los que todo lo que tengo el bolsillo me lo gasto, yo no sé ni en qué. Gracias a Dios llevaba solo los pasaportes”, aseguró inicialmente.