Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El cantante de música vallenata Elder Dayán Díaz anunció a través de sus redes sociales que en el mes de octubre lanzará su nuevo álbum de estudio en Valledupar, al lado del acordeonero Lucas Dangond.

Serán dos días de fiestas en las que el ‘Elderismo’ podrá disfrutar de las nuevas canciones de su artista favorito. El lanzamiento inicia con una caminata el 18 de octubre por las principales calles de Valledupar y el 19 presentará en vivo la nueva producción en el parque de la Leyenda Vallenata.

(Lee también: Festival de la Patilla tiene nuevos ganadores: así se vivieron tres días de fiesta en La Peña)

“Bueno, mi gente, voy a hablar en serio… 18 de octubre, caminata de lanzamiento, 19 de octubre gran lanzamiento en el parque de la Leyenda en mi Valledupar del alma, tierra que me ha acogido y apoyado mucho”, escribió Elder Dayán en su cuenta de X.

Bueno mi gente, voy hablar en serio…

18 de octubre caminata de lanzamiento

19 de octubre gran lanzamiento en el parque de la leyenda en mi Valledupar del alma, tierra que me a acogido y apoyado mucho! — Elder Dayan (@ElderDiaz01) July 1, 2024

Del mismo modo, el hijo de Diomedes Díaz aseguró que se siente más vallenato “que la Sirena de Hurtado” luego de que un usuario le aconsejara que tenía que acercarse más a Valledupar, ya que está radicado en Barranquilla desde hace muchos años y poco visita la ciudad para hacer promociones o conciertos, teniendo poco contacto con los seguidores de la capital del Cesar.

“Valledupar es mi segunda casa, aunque no viva en ella, me siento más vallenato que Hurtado, que la Sirena, que el Obelisco, que Hollywood, que la comida del mercado; en fin, no nací allá, pero me siento más vallenato que la bombonera del Sicarare”, expresó.

Claro Mario, Valledupar es mi segunda casa aunque no viva en ella; me siento más vallenato que hurtado, que la sirena, que el obelisco, que Hollywood, que la comida del mercado; en fin, no nací allá pero me siento más vallenato que la bombonera del sicarare! — Elder Dayan (@ElderDiaz01) July 2, 2024

Nueva tendencia en el vallenato

Elder Dayán Díaz seguirá la tendencia de Silvestre Dangond, quien creó ‘El Festival Silvestrista’ para el lanzamiento de ‘Ta Malo’ en noviembre de 2023 en Valledupar, con una caminata y doble concierto. Sumándose a esa iniciativa, Mono Zabaleta con ‘El Carnaval del Mono’ en febrero de 2024.

Este será el octavo álbum de estudio del hijo de Diomedes Díaz. El último fue ‘Para ustedes’, presentado en 2022 junto a Lucas Dangond, en el cual se incluyeron las canciones ‘Mi tóxica bella’, ‘Caricias nuevas’, ‘Simulacro’, ‘Modo avión’, ‘Deseo malvado’ y ‘Reina guajira’, entre otras.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.