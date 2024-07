Luego del emocionante partido de la Selección Colombia ante Brasil, que terminó con un empate a un gol, el reguetonero paisa Ryan Castro se reunió con los jugadores nacionales en el hotel de concentración, en San Francisco.

El intérprete del pegajoso tema ‘El ritmo que nos une’, la canción de moda por estos días en la Copa América, también sacó tiempo para estar al lado de los hinchas en las afueras del estadio de San José.

(Vea también: La historia de James Rodríguez como jugador, legado en Selección Colombia y datos curiosos)

Ole…@ryancastrro celebró con: prenda la radio, encienda la tele// Y no me molesten que hoy juega La Sele// Coja la curva, coja la L, si no está alentando//Mami, prenda la radio, encienda la tele//Y no me molesten que hoy juega La Sele //Coja la curva, coja la L pic.twitter.com/jHdxxKbbH5

