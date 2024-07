Julián Román, aparte de ser un excelente actor colombiano, siempre fue muy conocido por mostrarse como un hombre fuerte en todo el sentido de la palabra.

Sin embargo, hace dos años tuvo que cruzar por una dura crisis en casa, con su papá, pues el señor fue diagnosticado con cáncer en los huesos, lo que le causaba un gran dolor en el cuerpo.

Durante una entrevista de ‘Bravíssimo’, el actor no solo habló de las nuevas producciones de televisión, cine y teatro, sino que también comentó de la familia y del caso de su papá que lo marcó tanto.

Actuó en una entrega cinematográfica llamada ‘Del otro lado del jardín’, con Vicky Hernández, que relata la historia de una mujer que sufre una grave enfermedad que la cuestiona sobre la posibilidad de la eutanasia, a pesar de sus creencias católicas.

“Esta película me llegó en un momento en el que mi padre andaba en lo mismo, con dolores profundos. Tramos de hacer el procedimiento hablando y fue muy difícil, eso toca pasarlo a comités, médicos, opina todo el mundo. Mi papá tenía cáncer, no había nada que hacer. Un médico te dice que puede ser un año, tres meses. Los dolores eran terribles, me llamaba y me decía: ‘Esto no tiene nombre’. Llega esta película que habla de eso, de hasta donde una persona y una familia tiene la posibilidad de una muerte digna”, afirmó el actor.

Finalmente, el papá de Julián Román no se sometió a la eutanasia, sino que murió naturalmente.

