El actor Julián Román, quien actualmente sostiene una relación de 7 años con la actriz Juliette Pardau, contó una anécdota que le pasó con una reconocida artista colombiana, de la cual se reservó el nombre.

Julián Román, que tuvo problemas en México en las grabaciones de ‘Juan Gabriel‘ contó la infidencia en LOS40, en el programa ‘Los impresentables’. Este es el video en el que lo cuenta:

“Yo me arrepiento de lo que hice. Sucede que la otra actriz fumaba mucho, aunque en la serie nosotros no éramos pareja y luego el libretista nos dijo que debíamos tener escenas de besos“, contó Julián Román.

Después señaló: “Yo la veía fumar y le dije: ‘Oye, ¿te puedo pedir un favor? Si tenemos escenas de besos, podrías no fumar una hora antes, o comer una mentica'”.

Sin embargo, ella pensó que eso era una falta de respeto, entonces hizo caso omiso a la recomendación de Román.

“Esa era como la tercera vez y eso no fue chévere, entonces me llevé una cebolla, la masqué, nos dimos el beso y la cara de la nena fue de sorpresa y me dijo: ‘¡Qué!'”.

El actor que personificó a Carlos Castaño en ‘Tres caínes’, de RCN, le contestó a la actriz: “Yo siento lo mismo con lo del cigarrillo, entonces jugamos a eso”.

Román dice que se arrepiente y que no lo volvería a hacer eso con ningún compañero en ‘set’.

¿Cuánto llevan Juliette Pardau y Julián Román?

El actor bogotano contó a LOS40, que actualmente lleva 7 años con la actriz venezolana Juliett Pardau, protagonista de 'Tía Alison', con la que ha compartido viajes y aventuras juntos.

