Julián Román, en entrevista con el director de televisión Mauricio Navas en el podcast ‘Ser o no ser, he ahí el podcast’, recordó haber enfrentado ataques de pánico y miedo en su primer día de grabación de la serie del cantante Juan Gabriel en México, por el trato de las personas.

El actor, que confesó la millonaria cifra que gana, encontró un apoyo en las entrevistas previas que había escuchado de Juan Gabriel, lo que le ayudó a asumir el papel.

A pesar de la preparación, el primer día de grabación fue desafiante. Se le asignó la escena más difícil, donde su personaje llegaba a un exitoso bar, saludaba a algunos amigos, se reencontraba con su hermana y con el que interpretaba al amor de su vida [el actor Alberto Guerra] y además cantaba delante de todos: ‘Hasta que te conocí’.

“En ese momento, el técnico de sonido se me acerca para colocarme el micrófono, y lo escucho diciéndome:

“Vamos a ver con qué sales, cabrón”. Se retira, y en ese instante, se me salió el ‘Fontibón'”, dijo Román

Fue entonces cuando el actor comprendió que el miedo puede llevarlo a situaciones inesperadas.

“Me sentí abrumado por la situación y recordé las palabras de mi padre [Edgardo Román ] que siempre me decía ‘cómaselos a todos en el escenario’. Y así lo hice”, contó Román que hace poco reveló cuánto ganaba.

Román enfrentó dificultades físicas debido al estrés, recordando que el sudor le caía por las mangas al punto de tener que usar pañuelos de papel. A pesar de las adversidades, logró superar la escena, pero no sin sentir la presión del director y del equipo de producción.

Al finalizar la escena, el director le propuso repetirla, Julián en su estado emocional, respondió con rabia, aceptando hacer tantas repeticiones como fueran necesarias.

Posteriormente, se enteró de que su actuación estaba siendo evaluada rigurosamente desde los altos mandos y que, si no cumplía con las expectativas, podrían buscar a otro actor.

“Yo salgo, me monto al carro, y llamo al productor y le digo: óyeme por qué mi primer día ha sido tan brutal, me dice lo siento, eran ordenes de arriba si no nos gustaba lo que veíamos hoy, estaríamos buscando a otro, es decir estaba en casting” dijo Román a Navas, quien fue centro de comentarios negativos en redes sociales por su participación en la producción ‘La sustituta’.

La intensidad del primer día le pasó factura a Román, resultando en fiebre y bronconeumonía del estrés, lo que le llevó a 8 días de incapacidad. A pesar de las dificultades, Julián Román demostró su dedicación al papel y su capacidad para superar las adversidades en el set de grabación.

