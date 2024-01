Lo que pasa alrededor de Julián Román siempre da para hablar, tanto por el éxito que tiene en su labor como actor, como por las polémicas que causan sus publicaciones y comentarios sobre política. Pero en el caso de la relación sentimental con Juliette Pardau ha sido un asunto que los dos actores han manejado de forma extraña y ha dado para muchas preguntas.

Pero en una entrevista ‘picante’ y con muchas preguntas complicadas sobre su vida personal, el bogotano fue directo y de frente sobre la venezolana y la decisión que tomaron sobre su relación de cara al público. Aunque aclaró que no se ha casado con su colega del vecino país, todo está firme y más que serio entre ellos.

En el programa ‘Cómo amaneció Bogotá’ de la emisora Tropicana, estaban mencionando las anteriores relaciones de Román, pero cuando mencionaron a Pardau la calificaron como “su ex” y él aclaró de inmediato: “No, ella es mi mujer, mi esposa… Ella es mi mujer”.

Y aunque no se han casado, prácticamente viven como si estuvieran en un matrimonio consolidado y por eso él cuenta el tiempo de la relación: “Son siete años… Seis años viviendo juntos”.

Después de eso, Julián Román contó cómo inició la relación con Juliette Pardau, pero aclaró por qué casi no publican en redes sociales mensajes, fotos o momentos que comparten en su vida privada:

“Nos conocimos grabando una serie que se llama ‘El Comandante’, la de Andrés Parra haciendo de [Hugo] Chávez, ahí nos conocimos. Y al año empezamos a hablar y a salir… Al año empezamos a vivir juntos, lo que pasa es que ella y yo tenemos y nos gusta no publicar tanto. Es una relación sencilla. Si le quiero decir que la amo y la extraño, se lo digo a ella, no ponérselo en Instagram para que todo el mundo me dé la aprobación y me escriba”.