Juan Diego Alvira ha vuelto a estar conectado con los medios de comunicación luego de su salida de Semana. Sin embargo, no se trata de términos laborales, sino más bien, de entrevistas y conversaciones para hablar de su presente y futuro.

Precisamente, durante esta semana tuvo un diálogo con Tropicana y allí se reencontró con el humorista ‘Jhovanoty‘, quien solía imitarlo muy seguido cuando el presentador se encontraba en Noticias Caracol.

El periodista, a través de Instagram, compartió una historia de su reencuentro. Y por supuesto, Jhovanoty, quien ahora también hace parte de ‘Día a día’, no dudó en parodiarlo.

“Miren esto, qué peligro”, comenzó diciendo Juan Diego mientras señaló el logo de la emisora. Luego de eso, apareció en escena el humorista, quien transformado en el presentador aseguró que: “¿A qué peligro se refiere?”.

Pero la conversación no terminó allí y el periodista le respondió mientras se reía: “Me estoy metiendo en la boca del lobo”, y el comediante, sin temor a nada, le lanzó una especie de indirectazo que, para muchos, tuvo que ver con su anterior trabajo: “No señor. Salió de la boca del lobo”.

Al final, se escucha la carcajada de Juan Diego por el comentario y no ahonda más en el tema. Por el contrario, lo cambia y hace una invitación a sus seguidores para que escuchen su entrevista.

¿Qué piensa Juan Diego Alvira de que lo imiten?

Cabe mencionar que Juan Diego Alvira siempre se ha sentido cómodo con la imitación del humorista. Incluso, aseguró que la primera vez que lo escuchó pensó que era él:

“Debo confesar que Jhovanoty es a quien más he sentido yo mismo. Un día iba en el carro, moviendo el dial, me escuché y dije: ‘Miércoles, yo qué hago ahí’. Cuando me concentré bien, me di cuenta que era una parodia y dije: ‘Ese man sí me imita igualito’”, reveló hace un tiempo a W Radio.