La llegada de Juan Diego Alvira a Revista Semana dio mucho para hablar, ya que estaba cambiando la televisión por los medios digitales y otro tipo de enfoque. Pero su paso por esa casa periodística no fue muy largo, se despidió cinco meses después, y muchos se preguntaban si había pasado algo con Vicky Dávila.

Y ahora, cuando han pasado casi dos meses de su salida, el propio presentador tolimense ha empezado a dar entrevistas y testimonios de lo que ocurrió en ese tiempo. Una de esas entrevistas, aunque corta, no pasó inadvertida por su respuesta.

(Vea también: “Extraño mucho la TV”: Juan Diego Alvira reconoce que sigue pidiendo trabajo y toca puertas)

Se trata de la conversación que tuvo con los medios digitales de la emisora Oxígeno, de Caracol Radio, y que fue compartida por redes el 17 de abril.

Juan Diego Alvira dice cómo es trabajar con Vicky Dávila

Con su estilo característico, que le ha traído críticas y elogios, Juan Diego respondió a la pregunta de lo que vivió trabajando con Vicky Dávila en Revista Semana. Él no puso ningún caso o ejemplo puntual de algo que le haya ocurrido, quiso hablar de aspectos generales y tuvo este comentario:

“Me llevé, con Vicky Dávila, dos inmensas sorpresas. La primera es que uno tiene de Vicky Dávila [una imagen], por todas las cosas que hay de redes, pero cuando uno la conoce, entiende que es una periodista camelladora, impresionante”.

Según Alvira, no ha conocido a ninguna periodista “más camelladora… tan trabajadora y apasionada” como la nacida en Buga. Y hasta contó lo que pensaba de la labor de su exjefa, por el compromiso: “no sé cómo le dedica tiempo a su familia. Mantiene superconectada con el mundo de la información. Es una inmensa sorpresa y admirable, lo pone a uno y lo exige, es muy exigente”.

Y la otra sorpresa que se llevó Juan Diego Alvira se enfoca en la libertad que tuvo para proponer, hacer y decir en este medio, a pesar de lo que muchos expresan y dicen de Vicky Dávila como la encargada:

“Para sorpresa, pude decir todo. Nadie te fregaba la vida. Vicky es supremamente respetuosa y también los Gilinski, los dueños. Lo único que me dijeron: –Que tenga sustento lo que diga, de resto, diga y haga lo que quiera–”.

Claramente, el presentador también apunta que hizo su trabajo bien y con responsabilidad: “siempre he tratado de hacer cosas muy ecuánimes, equilibradas y editorializar. Decía lo que pensaba y no me decían ni ‘mu’”.

Lee También

Con la frase “esa es la imagen de Vicky”, Alvira cerró su intervención en la entrevista sobre Dávila y así confesó, según su experiencia, lo que significó y se llevó de trabajar con ella en Semana.