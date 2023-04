‘Epa Colombia’ sacó a relucir su irreverencia durante una reciente conversación con Vicky Dávila, donde incluso hizo un chiste sobre la vicepresidenta del país, Francia Márquez.

Lo cierto es que la empresaria de keratinas respondió de manera tajante cuando la directora de revista Semana le preguntó sobre las personas que cuestionan sus ingresos y la señalan por supuesto lavado de activos.

“Hasta el momento ninguna entidad ha confirmado que lavo dinero”, aseguró ‘Epa’, al recordar que las autoridades han visitado su negocio en los últimos meses. “No han encontrado ni lo van a encontrar porque todo es legal”, agregó.

Ante la insistencia de la directora de Semana en enfatizar los señalamientos sobre ese tema, la bogotana se plantó y defendió de manera enérgica el dinero que percibe a través de la venta de keratinas y demás productos de belleza.

“¿Una mujer no puede emprender? ¿Una mujer no se puede superar y tener una estrategia de marketing para lograrlo? Entonces las personas de alrededor dicen: ‘Es que tú eres una lavadora. Es que tú lavas dinero’. No. Supérate, sal adelante. Yo sé que emprender en Colombia es muy difícil, pero Dios me ha dado la oportunidad de tener un maravilloso producto”, afirmó.