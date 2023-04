Francia Márquez ha sido criticada porque para llegar a su casa en Dapa, exclusivo sector a las afueras de Cali, utiliza un helicóptero del Estado. Al ser cuestionada en Semana sobre ese servicio, ella respondió: “De malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad”. Su respuesta le ha significado múltiples cuestionamientos.

Hace unas semanas, en una entrevista con la emisora Tropicana, ‘Epa Colombia’ le propuso a la vicepresidenta que grabaran un video lanzando dinero desde un helicóptero. Sin embargo, todavía no olvida el tema y volvió a referirse a los vuelos de Márquez.

En esta ocasión, la creadora de contenido recordó la polémica que protagonizó luego de lanzar 20 millones de pesos desde un helicóptero. Al ser indagada por Vicky Dávila sobre si volvería a hacer algo así, ‘Epa Colombia’ respondió con un gracioso comentario en el que incluyó a la vicepresidenta.

Vicky Dávila: Si le tocara hacer eso hoy, ¿no lo haría?

‘Epa Colombia’: Lo haría, pero con Francia Márquez. Iríamos por el cilantro (risas).

Vicky Dávila: ¿Cómo así que con Francia Márquez?

‘Epa Colombia’: Mentiras.

Más allá de la broma, la ‘influenciadora’ defendió a Francia Márquez de las críticas que ha recibido desde que ostenta el cargo de vicepresidenta, especialmente, por sus costosos viajes en helicóptero para transportarse a su vivienda.

“Me parece una mujer muy humilde, muy sencilla, me parece que la ha atacado la élite colombiana. No, mentiras. Me parece que la han atacado mucho porque viene de abajo. Y es verdad. ¿A las personas que vienen de abajo por qué las atacan tanto? Como a mí, que vengo de abajo”, comentó.

Además, mencionó el escándalo del expresidente Iván Duque, cuando sus hijos fueron llevados a Panaca en un avión del Estado. “Si ella es vicepresidenta, ¿por qué no puede utilizar las cosas del Estado para transportarse? […]. ¿Entonces por qué ella no se va a poder transportar, me entiende? Claro que lo puede hacer. Solo que estamos en un país donde somos racistas, donde no aceptan que se superó y que es una mujer inteligente”.