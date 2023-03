En una entrevista con la emisora Tropicana, la influencer ‘Epa Colombia’ se refirió a la vicepresidenta Francia Márquez y a la polémica que se ha desatado en redes sociales por el uso ‘innecesario’ de un helicóptero para ir hasta su vivienda en Dapa, que asegura, es arrendada.

En la entrevista, el locutor menciona a la vicepresidente e inmediatamente la ‘influenciadora’ respondió: “En cuanto a lo de Francia, ay mi querida. Vamos a hacer un video tú y yo juntas tirando dinero desde el helicóptero”.

La vicepresidente asegura que usa el helicóptero para transportarse porque ha sido víctima de atentados frustrados, incluido uno en el que le pusieron 8 kilos de explosivos en inmediaciones de su vivienda.

“Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido“, expresó Márquez en una entrevista con Revista Semana.