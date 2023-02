En las últimas horas María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, criticó a la vicepresidenta Francia Márquez por hablar de “igualdad” y al mismo tiempo tener una casa en Dapa, departamento del Valle del Cauca, que podría costar entre los 1.500 y 3.500 millones de pesos.

(Vea también: “Voy a tienda y me cobran más caro”: vicepresidencia golpeó el bolsillo de Francia Márquez)

Frente a las críticas que ha recibido por redes sociales, la vicepresidenta Francia Márquez hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para contarles a los colombianos un poco de su situación económica y también sobre su seguridad.

“Un cargo no lo hace millonario a uno. Al contrario, siento que mi vida se volvió más costosa. Antes podía vivir con menos recursos y ahora la mayoría de los recursos los tengo que disponer a generar condiciones de seguridad”, manifestó.

En el video cuenta que a los 15 días de ser elegida, personas rompieron la reja del conjunto residencial en el que vivía para intentar entrar. A la semana siguiente un carro hizo lo mismo y por esa razón tomó la decisión de mudarse a otro lugar.

Lee También

Cuenta también que duró 4 meses buscando apartamento pero que siempre le fue difícil conseguir un hogar porque nadie quería arrendarle o cuando se enteraban de que era la vicepresidenta, le cobraban más. Sin embargo, una persona le tendió la mano y le ofreció su casa.

“Esto para claridad de los que andan diciendo que compré casa de 5.000 millones, no es cierto. Es más, yo les invito a que vayan a la oficina de intrumentos públicos porque cuando alguien compra un bien inmueble debe ir a esta oficina y ahí se darán cuenta. No he comprado ninguna casa”, dijo.