Las Fuerzas Militares de Colombia dieron un golpe contundente al ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ en la tarde del domingo 24 de agosto.

En una operación conjunta con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía, fue abatido Willinton Vanegas Leyva, conocido como alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto al mando del bloque criminal Jacobo Arenas.

El operativo, llevado a cabo en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, Guaviare, marca un nuevo revés para la estructura narcoterrorista en un contexto de creciente violencia en el suroccidente del país.

🚨 ¡Cayó el cuarto cabecilla al mando de alias ‘Mordisco’! Alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, jefe delincuencial del bloque móvil ‘Martín Villa’, fue muerto en el desarrollo de operaciones militares en el municipio de El Retorno, Guaviare, gracias a una operación conjunta entre el… pic.twitter.com/eqKKzhN7OO — Mindefensa (@mindefensa) August 24, 2025

¿Quién era alias ‘Dumar’, de las disidencias de las Farc?

Alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, con 15 años de trayectoria criminal, era uno de los hombres de confianza de ‘Iván Mordisco’. Su historial delictivo incluye una orden de captura por concierto para delinquir agravado y la responsabilidad directa en el asesinato de cuatro soldados en Argelia, Cauca, en mayo de 2024.

Según el Ministerio de Defensa, Vanegas ordenó en varias ocasiones decapitar a militares, un acto que refleja la crueldad de sus métodos.

Además, se le atribuyen confrontaciones armadas en enero de 2025 en Guaviare y Meta, así como el desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades, incluyendo firmantes del Acuerdo de Paz.

La Gobernación del Meta ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que llevara a su captura, destacando su rol en el reclutamiento forzado de menores y la consolidación de corredores de narcotráfico en la región.

Segundo golpe de la semana contra ‘Iván Mordisco’

La muerte de ‘Dumar’ se suma a otro revés para las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Esta semana, la Policía Nacional capturó en El Peñón, Cundinamarca, a Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, hermano del líder disidente y figura clave en las operaciones de narcotráfico y finanzas ilícitas de esta organización terrorista.

