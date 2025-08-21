Según reportes preliminares, un vehículo detonó dejando varios heridos y causando miedo en la zona. Las autoridades trabajan contrarreloj para esclarecer las circunstancias del incidente, en un contexto de creciente alerta por la violencia en el Valle del Cauca.

El hecho ocurrió pasadas las 3:00 p.m., cuando un estruendo sacudió el sector, alertando a residentes y transeúntes. El vehículo, estacionado cerca de la base aérea, explotó repentinamente, causando daños en las inmediaciones y heridas a varias personas, cuyo número exacto aún no ha sido confirmado.

Videos compartidos en X muestran columnas de humo y caos en la zona, con sirenas de ambulancias y Policía acordonando el área. Además, se aprecia a las personas pidiendo atención médica de urgencia para los afectados.

¡¡Rechazo total y rotundo al atentado terrorista contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali!!

Intentar sembrar el miedo en nuestra ciudad es un acto vil y cobarde. Hoy más que nunca exigimos justicia, unidad y cero impunidad. ¡Cali no se doblega ante el terror! pic.twitter.com/UfiqFDRifm — Roger Stiven Loaiza (@STIVEN_LOAIZA) August 21, 2025

Equipos de socorro y bomberos atienden la emergencia, mientras las autoridades mantienen acordonada la zona intentando dar con el paradero de los autores del aparente atentado terrorista.

