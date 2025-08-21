Dos explosiones, ocurridas pasadas las 3:00 p. m. cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, dejaron un saldo preliminar de 6 muertos y 50 heridos, según la Secretaría de Salud de Cali.

El ataque, que apunta a las disidencias del ‘Estado mayor central’ de las Farc, redujo a escombros un local de Dollarcity y sumió a la ciudad en un estado de conmoción, reavivando el temor a la escalada de violencia en el suroccidente colombiano.

El estruendo, originado por un vehículo cargado con explosivos estacionado en la calle Octava con carrera 52, hizo temblar el corazón de Cali. La onda expansiva destrozó fachadas, rompió vidrios y dejó un rastro de caos en un sector comercial.

Atentado en Cali: qué pasó en base aérea Marco Fidel Suárez

Videos compartidos en X capturaron el pánico: nubes de humo negro, sirenas de ambulancias y ciudadanos corriendo en busca de refugio mientras pedían ayuda para los heridos.

La Alcaldía de Cali reportó que los 50 heridos, entre ellos transeúntes y trabajadores de comercios cercanos, fueron trasladados a hospitales para su atención. Por ahora, no se sabe cuántos miembros de la fuerza pública resultaron afectados.

