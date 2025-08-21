A doce asciende el número de policías muertos tras el ataque terrorista contra la fuerza pública en Amalfi, Antioquia.

El ataque se produjo cuando un helicóptero Black Hawk de la Policía apoyaba operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. La aeronave había dejado a un grupo de uniformados en tierra y regresaba para recogerlos, cuando fue alcanzada por un dron cargado con explosivos. El artefacto provocó un incendio y posterior caída del helicóptero.

El presidente Gustavo Petro responsabilizó al frente 36 de las disidencias de alias Calarcá. El mandatario señaló en su cuenta de X que ocho policías habían muerto y ocho resultaron heridos, aunque luego la cifra oficial ascendió a doce uniformados fallecidos.

El gobernador Andrés Julián Rendón, aseguró también que el ataque fue planeado por alias Calarcá y cuestionó al Gobierno por darle un trato permisivo. Hasta la noche de este jueves 21 de agosto no había sido posible recuperar los cuerpos de las víctimas, debido a nuevos hostigamientos con drones contra tropas del Ejército y la Policía.

Alias ‘Chejo’, señalado como determinador

Fuentes consultadas por El Tiempo confirmaron que detrás del ataque estaría Óscar Javier Cuadros Zea, alias ‘Chejo’, quien recibe órdenes directas de alias Calarcá. Este hombre de 37 años es considerado cabecilla del frente 36, estructura con presencia en el nordeste antioqueño y que participa en los diálogos de paz con el Gobierno.

#ATENCIÓN | 🔴 LA FM conoció que Óscar Javier Cuadros, alias Chejo, principal cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, sería el responsable del ataque al helicóptero de la Policía en Antioquia. 📌 También perteneció al ELN y es señalado de instalar… pic.twitter.com/j8y5lk6T58 — La FM (@lafm) August 21, 2025

Escalada de violencia contra la Fuerza Pública

De acuerdo con cifras reveladas por El Tiempo, con este ataque ya son 78 los policías asesinados en 2025, y 146 uniformados en total si se suman miembros de las Fuerzas Militares. El Ministerio de Defensa reportó un aumento del 136 % en los homicidios de uniformados en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024.

