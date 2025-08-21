El jefe de la cartera de Defensa indicó que integrantes del Clan del Golfo fueron los que atacaron al helicóptero de la Policía que fue derribado en zona rural de Amalfi, Antioquia.

“Durante un operativo contra el narcotráfico nuestra @PoliciaColombia fue atacada por el cartel del Clan del Golfo, causando el incendio de un helicóptero y afectación crítica a nuestros policías”, detalló el ministro en X.

Este fue el momento del ataque:

Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la @PoliciaColombia que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone.

Es… pic.twitter.com/PnI0XhA2QQ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025

De igual forma, dejó un mensaje al respecto de la forma en la que se combatirán a estructuras criminales en el territorio nacional.

“No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población”, agregó el ministro en esa red social.

A su vez, el presidente Gustavo Petro vinculó lo ocurrido con la incautación reciente de una tonelada y media de cocaína a esa organización criminal en Urabá, lo que, según él, habría desencadenado la reacción violenta. Petro aseguró que la Fuerza Aérea respondió de manera inmediata al hecho.

El gobernador de Antioquia lamentó lo sucedido y activó la red hospitalaria del departamento, señalando la gravedad del ataque y su impacto en la seguridad de la región. El caso ha generado preocupación por la vulnerabilidad de las operaciones antidrogas frente a nuevas modalidades de agresión.

