En las horas de la noche del viernes 6 de junio, se presentó una balacera en Bogotá que provocó que el conductor de Néstor Osuna (exministro de Justicia) resultara herido.

Se trata de Alejandro Vásquez, quien pertenece a la Unidad Nacional de Protección, y resultó herido. Aunque en un inicio se habló de un atentado contra Osuna, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró lo sucedido.

¿Qué pasó en balacera donde terminó herido conductor de Néstor Osuna?

En un comunicado, las autoridades indicaron que se habría tratado de una persecución de dos presuntos delincuentes que habrían protagonizado un robo, quienes fueron capturados.

La nueva versión apunta a que Vásquez habría colaborado con la Policía en medio de un cruce de disparos, pero resultó herido y posteriormente fue trasladado a la clínica El Lago.

“En una rápida reacción de la Policía Nacional y del esquema de protección del señor Procurador Delegado de Derechos Humanos, Néstor Osuna, se logra la captura de 2 sujetos de 37 y 28 años de edad, quienes momentos antes habían hurtado al interior de un apartamento en el barrio Bellavista, de la localidad de Chapinero“, indicó la institución.

De acuerdo con el relato oficial, los implicados pretendían huir con elementos robados en un vehículo que fue inmovilizado. Al parecer, la intervención de Vásquez fue clave para las capturas.

Procuraduría habló de supuesto ataque contra Néstor Osuna

La Procuraduría General de la Nación informó de un presunto ataque dirigido al vehículo oficial asignado a Osuna Patiño, actual procurador delegado para los Derechos Humanos.

El incidente se produjo el 6 de junio de 2025, aproximadamente a las 8:00 de la noche, en el sector de Chapinero, al nororiente de la ciudad, según informó la mencionada entidad.

De acuerdo con información oficial recogida de la Procuraduría General de la Nación, el incidente tuvo lugar cuando el automóvil de seguridad que transporta habitualmente al funcionario fue impactado durante el tiroteo.

Al momento de los hechos, el procurador Osuna no se encontraba dentro del vehículo. El propio exministro, a través de un video grabado desde su residencia, informó que se encuentra en perfecto estado de salud.

Sujetos capturados / Proporcionada por la Policía de Bogotá

¿Cómo se encuentra el conductor de Néstor Osuna luego de resultar herido?

En este sentido, el funcionario habló de una evolución favorable del conductor herido y aseguró que fue sometido a una cirugía, aunque no se conoce un parte médico oficial.

“Ha resultado herido el conductor del vehículo, el señor Alejandro Vásquez, que normalmente me presta servicios de seguridad. Yo en ese momento no me encontraba dentro del carro. Sé que ya hay dos personas capturadas. El señor Alejandro está a punto de entrar a cirugía por la herida que recibió”, indicó Osuna en su cuenta de X.

Estoy bien. Hubo un incidente que las autoridades están investigando con celeridad y rigor. Espero que don Alejandro Vásquez, funcionario de la UNP que cuida mi seguridad, se recupere pronto.

