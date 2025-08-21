El camión bomba que explotó en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, este jueves 21 de agosto, dejó hasta el momento 6 personas fallecidas y 50 heridas, según el balance preliminar de la Secretaría de Salud Pública Municipal.

Las víctimas fueron remitidas a 10 centros hospitalarios de la ciudad, y como medida de emergencia se declaró Alerta Naranja en toda la Red Hospitalaria, tanto pública como privada.

Ola de violencia en Colombia: segundo ataque del día

El atentado en Cali se suma a otro ocurrido en Amalfi (Antioquia), también este jueves, lo que llevó a las autoridades militares a elevar los niveles de seguridad en todo el territorio nacional.

🧵Tras el atentado ocurrido en Cali, nos permitimos entregar el siguiente balance: -50 personas lesionadas, remitidas a 10 centros hospitalarios.

⁰-6 personas fallecidas (corte preliminar). Desde el primer momento, nuestro equipo estuvo en terreno brindando atención inmediata. pic.twitter.com/JTJYKR4XYw — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) August 21, 2025

Ejército en máxima alerta

El general Hugo López Barreto, jefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, ordenó el acuar­telamiento de primer grado en todas las unidades.

Esto significa que pelotones, compañías, brigadas y divisiones deben permanecer en alerta permanente y listos para actuar frente a nuevas amenazas.

