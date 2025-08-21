El camión bomba que explotó en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, este jueves 21 de agosto, dejó hasta el momento 6 personas fallecidas y 50 heridas, según el balance preliminar de la Secretaría de Salud Pública Municipal.
Las víctimas fueron remitidas a 10 centros hospitalarios de la ciudad, y como medida de emergencia se declaró Alerta Naranja en toda la Red Hospitalaria, tanto pública como privada.
“Desde el primer momento, nuestro equipo estuvo en terreno brindando atención inmediata. La atención está garantizada y continuamos respondiendo con prontitud y suficiencia ante esta situación”, señaló la entidad en un comunicado.Lee También
Ola de violencia en Colombia: segundo ataque del día
El atentado en Cali se suma a otro ocurrido en Amalfi (Antioquia), también este jueves, lo que llevó a las autoridades militares a elevar los niveles de seguridad en todo el territorio nacional.
🧵Tras el atentado ocurrido en Cali, nos permitimos entregar el siguiente balance:
-50 personas lesionadas, remitidas a 10 centros hospitalarios.
⁰-6 personas fallecidas (corte preliminar).
Desde el primer momento, nuestro equipo estuvo en terreno brindando atención inmediata. pic.twitter.com/JTJYKR4XYw
— Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) August 21, 2025
Ejército en máxima alerta
El general Hugo López Barreto, jefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, ordenó el acuartelamiento de primer grado en todas las unidades.
Esto significa que pelotones, compañías, brigadas y divisiones deben permanecer en alerta permanente y listos para actuar frente a nuevas amenazas.
